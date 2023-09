RDC : les meurtres, enlèvements et viols d’enfants atteignent un niveau record, selon l’Unicef

Le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les groupes armés ont augmenté de 45% au cours des six premiers mois de l’année (à environ 1.100), les meurtres et mutilations d’enfants de 32% sur la même période (à plus de 400). "Les viols et autres actes de violence sexuelle contre les enfants" sont également en hausse, note l’Unicef. Depuis le début de l’année, l’Unicef indique avoir fourni à "plus de 100.000 enfants des services de santé mentale et de soutien psychosocial" et "aidé plus de 6.300 survivants de violences sexuelles". L’agence ajoute n’avoir reçu que 11% des fonds nécessaires à son action de protection de l’enfance dans le cadre son appel d’urgence dans l’est de la RDC, région en proie à des violences armées et rébellions. La RDC compte plus de 6 millions de déplacés internes, en majorité dans les provinces orientales d’Ituri, du Nord et du Sud Kivu.