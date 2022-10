RDC : les groupes armés font la loi en Ituri

Assis dans son fauteuil roulant, Timothée Nyamabaku était là quand l’attaque a eu lieu. Un épisode difficile à oublier : "Quand ils ont attaqué l’hôpital, on a fait deux mois en déplacement. J’ai fui beaucoup de guerres, qui m’ont causé des problèmes à la jambe gauche et maintenant j’ai des côtes cassées. S’ils nous attaquent encore, je ne fuirai pas, je les laisserai me tuer ici."

Déjà repris et sécurisé par les militaires congolais, l’hôpital présente encore des signes de destruction et la menace pèse toujours sur lui. "Nous avons besoin de plus d’agents de sécurité", plaide Fabien Kakani, anesthésiste à l’hôpital de Nyankunde.

"Il y a des milices dans les environs qui ont tendance à insécuriser cet hôpital. Ils veulent le détruire".