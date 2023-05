RDC : les glissements de terrain dans le Sud-Kivu font 411 morts, selon un bilan provisoire

Dans la province voisine du Sud-Kivu, une semaine après la catastrophe de Kalehe, les sinistrés attendent toujours leur délocalisation. Le bilan provisoire est de 411 morts, des centaines de blessés et de disparus, mais ce qui les inquiète, c’est l’odeur nauséabonde et les traces de sang visibles à certains endroits boueux, certainement à cause des corps en putréfaction coincés sous les décombres.

La situation sanitaire inquiète la population ainsi que les nombreuses ONG présentes sur place comme Médecins Sans Frontières, d’autant que les lieux où se sont produits les glissements de terrain étaient "des endroits précaires" où se trouvaient des personnes déplacées fuyant le Nord-Kivu. Le coordinateur médical pour MSF au Sud-Kivu Alexandre Monnan redoute que le nombre de victimes soit plus important encore "parce qu’on peut trouver d’autres corps car les recherches continuent".

"L’accès aux zones sinistrées est difficile, précise encore Alexandre Monnan, parce qu’il faut faire le tour de la zone en bateau par moments. Cela dit, toutes les associations qui veulent porter secours sont les bienvenues malgré tout".