RDC: le Président Tshisekedi veut rééquilibrer le "contrat chinois"

Quelques jours avant une visite à Pékin, le Président congolais Félix Tshisekedi a annoncé qu'il avait décidé de renégocier la convention de collaboration signée en 2008 entre son pays et un groupement d'entreprises chinoises. Le chef de l'État congolais en a fait l'annonce au conseil des ministres, précise, samedi, l'agence de presse officielle congolaise, ACP.

Le porte-parole du gouvernement a diplomatiquement déclaré que "l'objectif visé est de consolider et d'élargir davantage la coopération sino-congolaise en s'appuyant sur des bases saines garantissant le principe du respect mutuel, d'équité et de transparence profitable à la fois au peuple congolais et au peuple chinois".