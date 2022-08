RDC : le Dr Mukwege interdit de conférence à l'université de Kisangani

"L'Université n'est pas en mesure d'assurer la sécurité et la protection des infrastructures et des personnes en cas de débordement. Tout comme elle n'est pas à même de garantir les conditions matérielles et techniques des activités", ajoute le recteur en invoquant aussi un "déficit criant en logistique et en énergie".

Cette décision du comité de gestion de l'Unikis a été vivement dénoncée par des proches du Dr Mukwege, regroupés au sein d'une association baptisée "Dynamique des Universitaires congolais" (DUC), dont certains membres - comme les professeurs Alphonse Maindo et Bily Bolakonga - soutiennent la candidature du médecin à l'élection présidentielle prévue l'an prochain en RDC.

On prive les étudiants et les professeurs d'une opportunité en or de savourer la science. C'est un sabotage sans nom

"J'ai grandement honte d'appartenir à une institution sans vision, sans management pour son rayonnement international. Comment imaginer que le comité de gestion, qui comprend trois professeurs, refuse les conférences à une sommité scientifique mondiale, le professeur Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix, que toutes les universités s'arrachent ? On prive les étudiants et les professeurs d'une opportunité en or de savourer la science. C'est un sabotage sans nom", a affirmé le professeur Maindo au média congolais Politico.cd.