RDC : la rébellion du M23 progresse encore, sans montrer de signe du retrait annoncé

Selon le site Actualité.cd, les combattants du M23 ont fait leur entrée mercredi à Nyamilima, une localité du groupement de Binza, en territoire de Rutshuru, à environ 100 km de la ville de Goma, le chef-lieu du Nord-Kivu. Ils ont emprunté des sentiers secondaires, en l’absence de l’armée et de la police. "On entend actuellement des coups de feu, des tirs de sommation pour probablement contrer toute résistance", a déclaré un notable cité par ce média en ligne. Mardi déjà, des coups de feu avaient été entendus près des localités de Tshabavu et de Buramba, situées à moins de dix kilomètres de Kisharo – déjà sous le contrôle du M23 -, provoquant des déplacements de population. L’agglomération de Kisharo est passée lundi sous le contrôle du M23, à la suite des affrontements entre ces combattants et les milices locales.

Selon d’autres notables de la région cités par la radio onusienne Okapi, la rébellion du M23 et leurs alliés occupent plus de 100 villages dans les groupements de Bwisha et Bwito dans le Rutshuru, dont les rebelles ne font guère mine de se retirer. Le 23 décembre, les rebelles et leurs chefs militaires avaient rencontré les commandants de la Force régionale de l’EAC ("East African Community"), en vue de leur retrait du groupement (ensemble des villages) de Kibumba. Le lendemain, l’armée congolaise avait qualifié de "leurre" cette annonce de désengagement.