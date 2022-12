RDC: la mission de formation des militaires se poursuivra en 2023, selon l'amiral Hofman

Le "patron" de l'armée belge, l'amiral Michel Hofman, a salué lundi le travail effectué par la petite vingtaine de ses hommes et de ses femmes déployés en République démocratique du Congo (RDC) pour former des instructeurs d'une brigade d'élite congolaise formée par la Belgique entre 2008 et 2017.

"Je vous exprime toute la reconnaissance de la Défense", a-t-il affirmé à l'adresse de ces dix-huit militaires présents à Kindu, le chef-lieu de la province du Maniema, depuis près de quatre mois.

Le chef de la Défense (Chod) s'est adressé à ce petit détachement par vidéoconférence depuis Kinshasa, empêché par les conditions météorologiques - des fortes averses ont causé la mort d'au moins 55 personnes dans la capitale congolaise - de se rendre à Kindu comme il le prévoyait, a constaté l'agence Belga.

L'absence de l'amiral n'a toutefois pas empêché la remise par les instructeurs belges d'un brevet à leurs élèves congolais, lors d'une parade organisée au camp Lwama, qui correspond grosso modo à la fin de mission de ce détachement, a-t-on indiqué de source militaire.