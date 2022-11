RDC : la journaliste française Sonia Rolley, travaillant pour Reuters, expulsée

La journaliste française Sonia Rolley, travaillant pour Reuters, a été expulsée mardi de Kinshasa par les autorités de la République démocratique du Congo qui ne lui avaient pas accordé d’accréditation, a annoncé l’agence de presse.

Elle s’est rendue mardi matin à une convocation des services d’immigration, qui lui ont confisqué son passeport et l’ont obligée à prendre un vol pour Paris via Addis Abeba. Aucun motif ne lui a été signifié, précise l’agence dans une dépêche diffusée mardi soir.

Les autorités congolaises n’avaient pas commenté mercredi matin l’expulsion de la journaliste.

Sonia Rolley, ancienne journaliste de Radio France Internationale (RFI), avait demandé en septembre une accréditation afin de prendre ses fonctions de coordinatrice de la couverture de Reuters en RDC, indique l’agence. Elle a obtenu l’autorisation de couvrir début octobre à Kinshasa une conférence sur le climat (Pré-COP27) et attendait depuis son accréditation.

Sur Twitter, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme en RDC (BCNUDH) s’est "inquiété" de cette expulsion "manu militari", décidée par les autorités alors que la journaliste "disposait d’un visa de séjour temporaire en attente de son accréditation".

RFI note en outre que la journaliste, "une des plus grandes spécialistes de la RDC", venait de rejoindre Reuters "après plusieurs années à RFI, ponctuées notamment par l’enquête Congo Hold up". Celle-ci "avait révélé d’importants détournements d’argent public dans le pays, et lui avait attiré des inimitiés de politiques et d’affairistes congolais", ajoute la radio.