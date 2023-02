RDC : la diplomatie européenne présente sa nouvelle stratégie Grands Lacs

Le directeur adjoint pour l'Afrique du Service européen pour l'Action extérieure (SEAE), le diplomate belge Bernard Quintin, a présenté jeudi au ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala, la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour la Région des Grands Lacs, a rapporté vendredi l'agence congolaise de presse (ACP).

"Je suis venu essentiellement présenter la nouvelle stratégie pour les Grands Lacs que l'UE a adoptée ce lundi, qui a comme objectif de déterminer comment l'UE peut contribuer à la paix, à la sécurité et au développement durable de l'est de la RDC (République démocratique du Congo) et de toute la région aussi", a affirmé M. Quintin à l'issue de sa rencontre avec le chef de la diplomatie congolaise. "On a échangé sur les différents éléments qui sont dans la stratégie, à la fois sur le court terme, comment nous pouvons aider à l'apaisement et arriver à la paix et à la sécurité dans la région, et sur le moyen à long terme, le développement durable à travers une bonne gestion des ressources qui profitent à la population locale et qui puissent aussi profiter à tout le Congo, à toute la région et partant le monde entier", a-t-il ajouté, selon l'ACP (officielle), reçue vendredi à Bruxelles.