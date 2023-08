RDC : la crise humanitaire se dégrade encore en Ituri et dans le Nord et Sud-Kivu, s’alarme l’ONU

Dans ces provinces déchirées par des violences armées, les organisations humanitaires ont fourni une assistance à plus de 910.000 personnes ces six dernières semaines, indique le bureau onusien. Jusqu’à la fin de l’année, les Nations unies, les ONG nationales et internationales ainsi que la Croix-Rouge prévoient d’apporter "une aide d’urgence à près de 5,5 millions de personnes". Plus grand pays d’Afrique subsaharienne, la RDC est secouée par des tensions politiques combinées à une crise sécuritaire et à des difficultés économiques.