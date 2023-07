RDC : la CPI estime que 10.500 victimes d’un chef de guerre pourraient recevoir des réparations

La Cour pénale internationale (CPI) a estimé vendredi à environ 10.500 le nombre de victimes de l’ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda éligible à des réparations, et confirmé le montant total de celles-ci à 31,3 millions de dollars (27,8 millions d’euros).

Surnommé "Terminator", M. Ntaganda a été condamné à 30 ans de prison en 2019 pour crimes de guerre et crimes contre l’Humanité, dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transfert forcé de la population civile commis en République démocratique du Congo (RDC) au début des années 2000. En 2022, la CPI avait ordonné une révision du montant des réparations défini en 2021, estimant que le nombre de victimes éligibles, comme la somme, manquait de base solide. "La Chambre réitère que la condamnation de M. Ntaganda est définitive et que sa responsabilité de réparer le préjudice causé aux victimes de ses crimes ne fait l’objet d’aucune discussion", est-il indiqué dans le jugement.

Les juges ont également réitéré leur demande de "poursuivre la recherche de tout avoir non encore découvert que Bosco Ntaganda pourrait posséder et surveiller de manière continue sa situation financière". M. Ntaganda, transféré de La Haye vers la Belgique à la fin de l’année dernière, a pris part à distance par liaison vidéo, a précisé la CPI. Le Congolais est le premier à avoir été reconnu coupable d’esclavage sexuel par la CPI, qui a confirmé en appel en 2021 la peine de 30 ans d’emprisonnement, la plus lourde jamais prononcée par cette juridiction.