RDC : la compagnie nationale Congo Airways interrompt "momentanément" ses vols

En outre, Congo Airways S.A, a présenté à sa clientèle des excuses pour tout désagrément qui résulterait de cette interruption. "Elle se fera le plaisir d’informer l’opinion de la reprise des opérations prévue dans très peu de temps", a conclu la source. Créée le 15 août 2014, la compagnie nationale Congo Airways a pour objectif le désenclavement de la RDC, la promotion de la sécurité et la démocratisation du transport aérien et de favoriser l’intégration socio-économique du pays, à travers d’importants mouvements des personnes et de leurs biens.