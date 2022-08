RDC : l’Europe apporte son soutien au Dr Mukwege, empêché de se rendre à Kisangani

L’Union européenne a apporté lundi son soutien au Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix qui a été "empêché" de se rendre la semaine dernière à Kisangani pour des conférences scientifiques, et a condamné les "intimidations et menaces" proférées à l’encontre du célèbre gynécologue et militant des droits de l’homme.

L’UE rappelle aussi "la responsabilité des autorités de République démocratique du Congo (RDC) de protéger ses citoyens, et continuera également à relayer son message selon lequel la lutte contre l’impunité est la seule arme qui peut mettre fin à la spirale de la violence", a indiqué sur Twitter Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie européenne, le Haut représentant Josep Borrell.

La semaine dernière, invoquant des craintes de débordements, l’université de Kisangani (nord-est de la RDC) avait renoncé à accueillir les conférences que le Dr Mukwege devait donner les jeudi 18 et vendredi 19 août, une "censure" dénoncée par les partisans du potentiel candidat à l’élection présidentielle de fin 2023.