RDC : l'armée repousse une attaque contre une prison dans l'est

Les rebelles ADF avaient déjà attaqué mardi soir Beni, une ville de la province du Nord-Kivu déchirée par les violences, tuant six civils. Dans les jours précédents, ils avaient fait une vingtaine de victimes lors d'attaques contre des localités du Nord-Kivu, dont Beni, et de la province voisine de l'Ituri (nord-est).

Les membres du groupe ADF, présenté par l'organisation État islamique (EI) comme sa branche en Afrique centrale (Iscap en anglais), sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils en RDC et commis des attentats djihadistes en Ouganda.

Depuis fin novembre 2021, les armées congolaise et ougandaise mènent des opérations conjointes pour tenter de les neutraliser.

Le Nord-Kivu et l'Ituri sont depuis mai 2021 sous état de siège, une mesure exceptionnelle - et sans cesse prolongée - qui a donné plein pouvoir aux militaires mais n'a pas permis jusqu'à présent de mettre fin aux massacres et aux violences.