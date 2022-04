RDC : fin d'un tour de consultations de paix entre autorités congolaises et rebelles, au Kenya

Un premier tour de consultations de paix s'est achevé mercredi à Nairobi, au Kenya, entre les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) et des groupes armés opérant dans ce pays, a déclaré jeudi la présidence congolaise.

Ce pays riche en minerais peine à contrôler les groupes rebelles actifs dans l'est de son immense territoire.

La semaine dernière, la présidence kényane avait annoncé que Nairobi accueillerait ces discussions.

"Après cinq jours d'intenses travaux, les consultations de paix (...) ont pris fin ce mercredi 27 avril, du moins pour la première étape de ce processus", a déclaré la présidence congolaise dans un communiqué transmis jeudi.

"Près de 30 délégués représentants les groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud-Kivu ont pris part à ces échanges" avec des émissaires du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirme le texte, ajoutant que d'autres rencontres auront lieu dans les semaines à venir.

Neutraliser les groupes rebelles en Afrique de l'Est

Ces discussions interviennent après l'intégration fin mars par la RDC de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC), une organisation régionale dotée d'un marché unique permettant la libre circulation des biens et des personnes. Cette organisation compte désormais sept membres (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Soudan du Sud, Ouganda et RDC).

Selon la présidence kényane, les dirigeants est-africains veulent mettre en place une force régionale pour neutraliser les groupes rebelles agissant dans la région.

Dans un communiqué diffusé jeudi, la présidence kényane a appelé "les différents groupes armés en RD Congo à déposer les armes et à travailler avec le président Félix Tshisekedi pour encourager la paix et la stabilité".

"Il s'agit d'un processus qui prendra en compte toutes les inquiétudes", ajoute le communiqué kényan, attribuant cette déclaration à M. Tshisekedi.

Des combats avaient repris samedi entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 (Mouvement du 23 mars), au premier jour des consultations à Nairobi.

Dans la foulée, la présidence congolaise a obtenu du Kenya l'expulsion immédiate de ces consultations d'une faction du M23.

Le M23 avait été vaincu en 2013 par les Forces armées de RDC (FARDC) et les Casques bleus de l'ONU mais il est réapparu en fin d'année dernière, reprochant aux autorités de Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la démobilisation de ses combattants.