RDC : Félix Tshisekedi désigné candidat à l’élection présidentielle

L’Union sacrée pour la Nation (USN, la vaste plateforme qui soutient l’action du président congolais Félix Tshisekedi), l’a officiellement désigné comme étant son candidat à l’élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo (RDC), ont rapporté dimanche des médias locaux.

Cette décision, sans surprise, a été prise au terme d’un congrès de l’USN qui s’est tenu samedi à Kinshasa à moins de trois mois de l’échéance électorale. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo briguera un second mandat lors de ce scrutin qui sera couplé aux élections législatives, provinciales et municipales.

Parmi les autres candidats à la présidentielle du 20 décembre figurent le sénateur et ex-Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, qui préside le parti Leadership et Gouvernance pour le Développement (LGD), le président du Mouvement lumumbiste progressiste (MLP), Franck Diongo Shamba, et Constant Mutamba, qui dirige la Dynamique progressiste de l’opposition, la DYPRO.

Samedi, c’est l’ancien Premier ministre Adolphe Muzito Fumutshi, qui a déposé sa candidature.

Quant au Dr Denis Mukwege, une des voix critiques du régime du président Tshisekedi et Prix Nobel de la paix pour son action en faveur des femmes violées dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), il prévoit de faire une "adresse importante" lundi à Kinshasa et aborder de manière plus détaillée ses intentions et son rôle potentiel dans le processus électoral, selon Actualité.cd.

Les candidats ont jusqu’au 8 octobre pour déposer leur candidature au siège de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) à Kinshasa.