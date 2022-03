RDC : Felix Tshisekedi à Bruxelles pour se faire soigner d'une hernie discale

Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne en Belgique pour se faire soigner d'une hernie discale et "se porte bien", a annoncé vendredi la présidence de la République démocratique du Congo (RDC), alors que sa famille et le porte-parole du gouvernement ont démenti qu'il ait subi une opération à coeur ouvert.

"Le président de la République séjourne actuellement en Belgique où il est venu se faire soigner d'une hernie discale. Le Chef de l'État en a profité pour réaliser son check-up médical annuel et il se porte bien", a indiqué la présidence sur Twitter, cinq jours après l'arrivée de M. Tshisekedi à Bruxelles.

"Après quelques jours de repos en famille et des visites privées, le président de la République va regagner Kinshasa très prochainement", a ajouté la présidence, qui a également publié des photos montrant M. Tshisekedi aux côtés du chef du service de neurochirurgie des Cliniques universitaires St-Luc à Bruxelles, le professeur Christian Raftopoulos, et de ses deux médecins personnels, les Drs Christian Nsimba et Patrick Badibanga, ainsi que de l'infirmière du président, Sylvie Bauna Loumpangou.

Jeudi déjà, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, avait dénoncé ce qu'il a qualifié de "fake news" un article de la Libre Afrique évoquant une opération à coeur ouvert.

"La salubrité médiatique dont parle le PR (président de la République, ndlr) va aussi concerner la presse étrangère qui suit notre actualité pour y extirper certains journalistes propagateurs de fake news. Nous allons nous y pencher. Le président se porte bien et n'a pas été opéré du cœur", avait ajouté M. Muyaya, qui est également porte-parole du gouvernement de Kinshasa.