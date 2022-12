RDC : face à la montée du M23, trois leaders dénoncent "l’externalisation" de la sécurité du pays

Trois personnalités congolaises dont le Prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, ont accusé lundi le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de mener une "politique d’externalisation" de la sécurité de la République démocratique du Congo (RDC) alors que le pays est menacé d'"émiettement", selon une déclaration parvenue à l’agence Belga.

La RDC est menacé d'"émiettement", de "balkanisation" et cette situation est "le résultat d’un déficit criant de leadership et de gouvernance de la part d’un régime irresponsable et répressif", écrivent ses leaders politiques et de la société civile dans cette déclaration commune.

En plus du docteur Mukwege, le document est signé par Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et qui revendique toujours plus de 60% des voix, ainsi que par Augustin Matata Ponyo Mapon, ancien Premier-ministre (2012-2016) de l’ex-président Joseph Kabila Kabange. Aujourd’hui sénateur, il est malmené par la justice pour une affaire de détournement de fonds présumé.