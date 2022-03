RDC : deux nouveaux bébés gorilles ont été identifiés dans le parc des Virunga

Les naissances ont eu lieu aux mois de janvier et février dans le secteur de Mikeno, dans la province du Nord-Kivu, où les activités de patrouille et de suivi des familles de gorilles avaient été suspendues fin novembre, en raison d’attaques armées, a indiqué le parc. Cette suspension était intervenue après la mort par balle le 15 novembre d’un écogarde lors d’une attaque de présumés rebelles du Mouvement du 23 mars (M23). Ancienne rébellion de Congolais tutsi soutenus par le Rwanda et l’Ouganda, le M23 avait été défait militairement en 2013. Mais cette rébellion continue à poser une menace sur la région.

Depuis novembre, les attaques attribuées aux membres de ce mouvement ont coûté la vie à des dizaines de militaires congolais et de civils. Des opérations militaires sont en cours dans la région, placée sous le régime exceptionnel de l’état de siège depuis mai dernier et sans cesse renouvelé.