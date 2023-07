RDC : des ONG humanitaires dans le collimateur des autorités

Les autorités congolaises ont fait part de leur intention de procéder au "contrôle" des organisations humanitaires internationales en République démocratique du Congo, où certaines sont soupçonnées de "dérive sécuritaire" dans ce pays en proie aux conflits armés, a-t-on appris samedi de source officielle.

Le président Félix Tshisekedi "a été saisi par plusieurs rapports qui renseignent une dérive sécuritaire" chez "certaines institutions humanitaires opérant en République démocratique du Congo", a déclaré samedi le ministre de la Communication et porte-parole de gouvernement, Patrick Muyaya à la télévision d'État, RTNC. "Face à cette situation, a-t-il dit, il est tout indiqué que soit effectué un contrôle sur les organisations non gouvernementales exerçant leur objet social sur le territoire national en vue d'attester la conformité de l'ensemble de leurs activités aux lois et aux règlements en vigueur dans notre pays".