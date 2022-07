RDC : au moins cinq tués à Goma lors de manifestations contre la mission de l'ONU

Lundi, des centaines de manifestants avaient pris d'assaut le quartier général local de la Monusco et sa base logistique en exigeant le départ des casques bleus de la RDC. Les manifestants avaient ensuite cassé des vitres, des murs et pillé des ordinateurs, des chaises, des tables et des objets de valeur. Présente en RDC depuis 1999, la Monuc (Mission de l'ONU au Congo) qui est devenue la Monusco (Mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC) en 2010, compte actuellement plus 14.000 soldats de la paix.