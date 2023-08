Dans ce document interne des Forces armées congolaises (FARDC) consulté par l’AFP et authentifié par des sources militaires et du renseignement, le bilan de l’opération de mercredi contre la tenue d’une manifestation contre l’ONU à Goma s’élève à "48 morts" et "75 blessés" côté manifestants, ainsi qu’un policier tué.