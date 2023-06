RDC : au moins 46 morts dans l’attaque d’un camp de déplacés en Ituri

Une source militaire a avancé un bilan provisoire d’au moins 22 morts. L’ONU et le gouvernement congolais n’avaient quant à eux toujours pas communiqué sur le sujet en milieu d’après-midi. Les assaillants, arrivés au milieu de la nuit, "ont commencé à tirer des coups de feu, beaucoup de gens sont morts brûlés dans leurs maisons, d’autres ont été tués à la machette", a précisé Désiré Malodra.

Le site de Lala est situé à 5 km de Bule, où se trouve une base de Casques bleus des Nations unies. La Codéco ("Coopérative pour le développement du Congo") est une milice de plusieurs milliers d’hommes affirmant protéger la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Hema. Après une décennie d’accalmie, le conflit meurtrier en Ituri entre Hema et Lendu a repris depuis fin 2017, provoquant la mort de milliers de civils et la fuite de plus d’un million et demi de personnes.