RDC : 6 morts, une soixantaine de disparus dans un naufrage sur le lac Kivu

Six personnes sont mortes noyées et plusieurs dizaines sont portées disparues après le naufrage dans la nuit de dimanche à lundi d'une grande pirogue à moteur sur le lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris de sources administratives.

L'embarcation, appelée "boat", était partie de Mugote, sur la côte sud-est de l'île d'Idjwi, dans la province du Sud-Kivu. Chargée de commerçants et de leurs marchandises, elle allait vers Goma, capitale de la province voisine du Nord-Kivu. Un vent fort l'a fait chavirer à environ 20 km de son point de départ, a précisé un agent du commissariat lacustre de Mugote. Selon une autre source administrative, la pirogue transportait environ 150 passagers, il y a 80 rescapés et les corps de trois femmes et trois enfants ont été récupérés. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres corps. En RDC, pays qui compte très peu de routes praticables, les déplacements se font souvent sur les lacs ainsi que sur le fleuve Congo et ses affluents, où les naufrages sont fréquents.