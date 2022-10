RDC : 50.000 déplacés par la reprise des combats dans l'est, s'inquiète l'ONU

"Le Secrétaire général appelle toutes les parties à faciliter l'accès humanitaire à la population affectée et à assurer la protection des civils et le respect du droit international humanitaire", indiquait également le communiqué, demandant à "tous les acteurs à s'abstenir de tout discours de haine et d'incitation à la violence".

Le regain de tension dans l'est a notamment conduit la mission de l'ONU en RDC (Monusco) à "relever le niveau d'alerte" de ses troupes en soutien aux forces armées congolaises dans leurs opérations contre le M23.