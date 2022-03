RDC : 150 civils tués en deux mois, l’ONU s’inquiète de la détérioration de la situation sécuritaire dans l’Est

Les conflits intercommunautaires ne sont pas du reste

Si ce sont les groupes armés locaux et étrangers qui sont plus accusés dans la déstabilisation de la partie Est du Congo, les violences entre communautés font aussi des ravages dans la province du Sud-Kivu où 13.000 personnes ont été forcées à abandonner leurs villages suite aux affrontements entre les milices d'autodéfense et ou des rebelles burundais.

"Dans les Hauts-Plateaux voisins, de nouveaux affrontements entre groupes armés dans les groupements de Bijombo et Kigoma ont eu lieu du 27 au 29 janvier dans plusieurs villages. Une partie des habitants, près de 8.000 personnes, s’est déplacée vers la ville d’Uvira et dans la plaine de la Ruzizi, ajoutant une pression supplémentaire aux plus de 35.000 personnes déplacées déjà présentes dans la plaine", poursuit le rapport onusien.

En réponse à cette crise, les partenaires humanitaires du gouvernement Congolais disent avoir besoin d’un total d’1,88 milliard de dollars américains pour "sauver les vies de 8,8 millions de personnes ciblées pour recevoir l’aide d’urgence sur les 27 millions de personnes dans le besoin".