RDC : 14 personnes tuées dans une quadruple attaque des rebelles ougandais ADF en Ituri

Quatorze personnes, dont un militaire, ont été tuées dimanche lors d'une attaque menée par des rebelles du groupe armé ougandais ADF (Forces démocratiques alliées) dans la province d'Ituri (nord-est de la République démocratique du Congo), a rapporté la radio onusienne Okapi, citant des sources locales.

Ces rebelles ont attaqué les villages d'Ofay, Manyala, Kahachini et Bandesende, dans la chefferie de Walese Vonkutu (territoire d'Irumu), dans le sud de la province. Parmi les victimes, on dénombre dix femmes et un enfant d'environ deux ans, a précisé Radio Okapi, parrainée par l'ONU.

A Bandisende, les Forces armées de la RDC ont réussi à tuer deux rebelles ADF et à récupérer des armes à l"'ennemi". Le site Congorasseure.cd a pour sa part fait état de six civils tués et de quatre miliciens ADF "neutralisés" lors de cette attaque rebelle, en citant le coordonnateur local de la Convention pour le Respect des Droits humains (CRDH), Christophe Munyanderu.