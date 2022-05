RDC : 11 civils tués dans une attaque de miliciens en Ituri

La milice Zaïre se définit comme un groupe d'autodéfense qui s'est assigné pour "mission" de protéger des membres de la communauté Hema contre les attaques de la milice de la communauté rivale Lendu, Coopérative pour le développement du Congo (Codeco).

La Codeco est considérée comme l'un des groupes armés les plus meurtriers actif depuis plus de 25 ans dans l'est congolais.

"Les attaques de miliciens Zaïre contre des civils semblent désormais répondre systématiquement aux fréquentes attaques de Codeco contre d'autres civils", a déclaré Pierre Boisselet, l'un des responsables de KST, estimant qu'il y a "risque de communautarisation et radicalisation accrue" des violences dans cette région.

Les différentes attaques en Ituri ont notamment poussé "Médecins Sans Frontières" à fermer deux de ses sites.