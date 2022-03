RD Congo-Maroc : un match spécial pour Bruxelles

Certains matchs de football sont plus suivis que d’autres. Et ce qui est sûr, c’est que RD Congo-Maroc en fait partie. Les Léopards affrontent les Lions de l’Atlas à 16h dans le cadre des barrages pour la Coupe du Monde. Bien que le match se joue à Kinshasa, une partie de Bruxelles va vivre le match avec autant d’intensité.

Nous sommes allés à la rencontre d’André Ngangue, d’origine congolaise et Nourredine Moukrim, d’origine marocaine. Respectivement entraîneurs des U19 du Tempo Overijse et des U14 du RSCA, ils préfacent ce que certains appellent le Bruxellico. Comprenez ici la contraction entre Bruxelles et Clasico.

"Ce qu’il faut déjà mettre en avant, c’est que ce sont deux pays frères. C’est un match que les communautés congolaise et marocaine vont regarder ensemble dans des cafés marocains ou congolais. Je connais certaines personnes qui vont prendre congé, c’est dire l’importance pour certains ! C’est un match entre amis, mais on soutient aussi notre pays et on a envie de le voir passer" explique André Ngangue.

Nourredine Moukrim confirme l’importance de la confrontation : "Le match est à 16h, j’aurais bien aimé le voir, mais je travaille donc c’est impossible. Dès que le boulot est fini, je vais vite rentrer, j’habite à dix minutes donc j’arriverai à la mi-temps pour pouvoir regarder la suite à la maison. Je n’espère qu’une chose : c’est que le Maroc passe, quelle que soit la manière. On le dit souvent : une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Une qualification c’est pareil : ça ne se joue pas ça se gagne."

Sur les réseaux sociaux, certains membres des deux communautés nomment ce match le Bruxellico. Une appellation qui a du sens selon l’entraîneur congolais : "Le Maroc et le Congo ont un lien. C’est un match un peu spécial car Bruxelles est une ville avec beaucoup de personnes d’origine marocaine et congolaise."

Enfin, qui dit duel fraternel dit taquineries comme le raconte l’ex-joueur marocain avec le sourire : "Évidemment on se taquine un petit peu. J’entraîne des joueurs congolais, on se titille entre nous. De toute façon on sait que l’on va se qualifier donc on peut embêter un peu plus les Congolais ! Mais si le Maroc ne se qualifie pas, là on va se taire et ne pas répondre évidemment…"