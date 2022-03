RBFA : Lutter contre les discriminations grâce à la campagne "Come Together"

Une nouveauté aussi pour les arbitres, ils devront rapporter toutes les formes de discriminations que ce soit sur le terrain ou en dehors et qu’ils l’aient vu ou non. Et bien sûr, le carton rouge immédiat en cas de flagrant délit sur la pelouse reste d'actualité.

Toutes les personnes du monde du foot (joueurs, arbitres, coachs, supporters…) peuvent rapporter des faits de discrimination sur le site de la RBFA et une enquête sera menée. Pour ce faire, une Chambre Nationale pour la lutte contre la discrimination et le Racisme a été inaugurée en juillet 2021. Son rôle : statuer sur les faits de discriminations. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur la sensibilisation mais si les faits sont trop graves, la sanction pourra aller jusqu’à 2 ans de suspension, "La sanction sans sensibilisation et la prévention ne sert à rien. Si on sanctionne un joueur qui a tenu des propos discriminants, il ne comprendra pas pourquoi c’est grave et il risque même d’être plus en colère parce qu’il pensera que c’est à cause de cette personne qu’il est sanctionné", fait part Samia Ahrouch, responsable de l’inclusion au sein de l’Union Belge.