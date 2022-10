RB Leipzig – Real Madrid : 2-0, Nkunku double l'avance des Allemands !

Le RB Leipzig reçoit le Real Madrid dans le cadre de la cinquième journée du Groupe F de la Ligue des Champions. Déjà qualifié, le Real tentera de sécuriser la première place du groupe, alors que Leipzig espère rester dans la course au second ticket pour les 8es. Une rencontre à suivre en direct commenté dès 21h.



Les Allemands n’avaient craqué que dans les derniers instants lors du match-aller à Bernabeu. Devant leur public, ils espèrent évidemment faire mieux même s’ils sont bien conscients que la tâche sera ardue face "probablement à la meilleure équipe du monde", dixit Marco Rose.



"Chaque match de Ligue des Champions est spécial. Lorsqu’il s’agit d’un match à domicile contre le Real Madrid, le champion en titre, une équipe brillante et l’un des plus grands noms d’Europe, il y a bien sûr de l’excitation dans l’air", souligne le défenseur Willi Orbán.



Le Real, qui a toujours franchi l’écueil des groupes, vise la première place et doit pour cela éviter la défaite. Comme à Madrid, Carlo Ancelotti devra se passer de Karim Benzema. Le Ballon d’or souffre d’une "fatigue musculaire au quadriceps de la jambe gauche".