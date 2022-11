Raymond Goethals au micro de Roger Laboureur en 1973

Raymond Goethals a marqué sans aucun doute l’histoire du football de la France et de la Belgique. Le Belge le plus Marseillais du monde aurait fêté ses 100 ans cette année. L’occasion de remonter le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1973 : Raymond Goethals en Tennisman se confie au micro de Roger Laboureur au sujet de ses ambitions d’entraîneur international.

Cela n’aura échappé à personne, le niveau de vie des footballeurs professionnels est très élevé, les signes extérieurs de richesse en témoignent : voitures sports, costumes dernière mode. La vie de Raymond Goethals est tout autre, c’est un homme simple avec des plaisirs simples. Alors qu’il pourrait gagner beaucoup plus d’argent en entraînant des clubs étrangers, pour "Raymond la science" ce n’est pas l’argent qui le guide mais les défis. Alex Vizorek, l’humoriste et fan de football, revient sur la carrière exceptionnelle de l’entraîneur belge à découvrir ce soir 20h55 sur la Une Télé dans Le Temps d’une Histoire avec Patrick Weber.

Regardez plutôt !