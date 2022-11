Raymond Devos, l’amoureux des mots "qui ne faisait pas son âge", aurait eu 100 ans ce 9 novembre

"Comment voulez-vous ne pas l’être ?" Malgré son succès et son bonheur de vivre de sa passion, "on a pour métier de déclencher des rires et, le rire, c’est spontané donc on ne peut pas tricher. On ne peut pas fabriquer des rires. On dit des choses pour distraire les gens. S’ils rient, c’est réussi. Si pas, c’est raté."