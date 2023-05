"Raymond de rond en large" : l’hommage de Bruno Coppens et Pierre Kroll à Raymond Devos

Bruno Coppens et Pierre Kroll étaient les invités du 8/9 pour le livre Raymond de rond en large, en hommage à Raymond Devos.

Raymond Devos aurait 100 ans. Bruno Coppens et Pierre Kroll lui rendent hommage dans ce livre, qui retrace 20 moments phares de la vie de l’humoriste et dans lequel on se rend compte à quel point son œuvre est liée à sa vie.

"Quand on lit ses textes ou quand on voit ses sketchs, on se rend compte qu’en fait ils sont beaucoup plus chargés de sens parce qu’il a vécu une enfance complètement malheureuse, il a crevé la faim, il a dû quitter l’école à treize ans, il a connu la guerre…" raconte Bruno Coppens. "Je trouvais ça intéressant de raconter sa vie pour qu’on ait envie de redécouvrir ses textes."

Redécouvrir, ou même découvrir certains sketchs moins connus de cet artiste hors pair et intemporel : "c’est un humoriste qui pourrait ne pas vieillir, ce qu’il raconte n’est pas lié à l’actualité de son moment […] et ça peut durer", estime Pierre Kroll.