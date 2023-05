Ray Stevenson, acteur dans le film "Thor", est décédé à l’âge de 58 ans

Ray Stevenson est décédé dimanche à l’âge de 58 ans, a confirmé un porte-parole de l’acteur irlandais auprès de Fox News. Il séjournait en Italie pour le tournage du film 'Cassino à Ischia'. Les détails sur les circonstances de son décès n’ont pas été communiqués.

Stevenson a, entre autres, joué dans les films "Le Roi Arthur", "Thor" et "The Punisher : Zone de guerre". Il était aussi acteur dans différentes séries télévisées dont "Vikings" et "Rome. Il apparaîtra d’ailleurs dans le prochain spin-off de Star Wars "Ahsoka". Le comédien était né en 1964 à Lisburn, dans le nord de l’Irlande. Il avait suivi les cours de la "Bristol Old Vic Theatre School" en Angleterre. Après avoir figuré durant des années dans des séries télévisées, il avait fait ses débuts au cinéma dans "Theory of Flight" sorti en 1998.