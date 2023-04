Ray Shulman de Gentle Giant est décédé

Né en 1949, Ray était le plus jeune des frères Shulman et, avec ses frères Derek et Phil, il était l'un des membres fondateurs du groupe Simon Dupree And The Big Sound. En 1970, les frères ont formé Gentle Giant avec le guitariste Gary Green, le claviériste Kerry Minnear et le batteur Martin Smith.

Ray a été l'un des principaux compositeurs du groupe, contribuant à tous leurs albums, depuis le premier album éponyme en 1970 et le succès américain " Free Hand " en 1975, jusqu'à leur dernier album studio en 1980, Civilian. Outre son travail avec Gentle Giant, il a également été producteur de disques, notamment pour l'ancien groupe de Björk, The Sugarcubes, et a composé de la musique pour des jeux vidéo.

Ray a joué un rôle actif dans la campagne de rééditions de Gentle Giant et, en 2020, a fait une apparition spéciale dans la vidéo de "retrouvailles" des fans pour Proclamation.