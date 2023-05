Ray Manzarek : 10 ans déjà

Collaborations

Après avoir disparu quelque peu du business musical dans la seconde moitié des années 80, Ray Manzarek fait son retour dans le début des années 90 notamment avec "Love Lion" (1993) fruit de sa collaboration avec le poète Michael McClure, qui avait fréquenté Jim Morrison à l'époque.

En colère par la façon dont l'histoire du groupe est racontée dans le film "The Doors" (1991) du réalisateur Oliver Stone, Ray Manzarek tient à raconter ce qu'il considère comme la véritable histoire dans un livre "Light My Fire: My life with The Doors" (1998) mais aussi sur un CD d'interview très intéressant dans lequel le musicien revient sur la carrière et la vie du groupe: "The Doors: Myth And Reality, The Spoken Word History".

Dans les années 90 et 2000, Ray Manzarek continue à collaborer avec Michael McClure et signe également des albums avec Darryl Read, Piotr Bal, le poète Michael C Ford, et plusieurs albums avec le guitariste de blues Roy Rogers (ensemble ils reprendront notamment la Gnossienne No 1 d'Erik Satie).