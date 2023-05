"Ray & Liz" : un film qui représente la misère sans aucun filtre

À travers son premier long-métrage, le photographe Richard Billingham revient sur ses relations compliquées avec ses parents, son enfance et la pauvreté dans laquelle ils vivaient.

Entre un père alcoolique et une mère violente, Richard Billingham a connu une enfance difficile. Marqué au fer rouge par la pauvreté et la brutalité de son quotidien, il prend toutefois son destin à bras-le-corps à l’âge de 19 ans, alors qu’il commence tout juste ses études en art plastique. Ce jour-là, il décide de commencer à photographier ses parents dans leur appartement décrépi de la banlieue de Birmingham. Résultat : une série de clichés d’une authenticité bouleversante, qui ne va pas tarder à attirer l’attention de l’un de ses professeurs d’université. De là, tout s’enchaîne. En 1996, les photos sont compilées dans un livre intitulé Ray’s a Laugh, et tout de suite leur réalisme fait mouche auprès du public.

Il faut dire qu’on est loin des portraits photoshopés qu’on a l’habitude de voir dans les magazines. Ici, Ray et Liz apparaissent sans artifices, lui avec une bouteille à la main, elle avec une cigarette entre les doigts…