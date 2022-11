Ray Kroc, l’homme qui a berné les frères McDonald et développé la plus célèbre franchise du burger

"Se trouver au bon endroit, au bon moment" : c’est ainsi que Raymond Albert Kroc résume sa recette de la réussite. En 1954, cet Américain de 52 ans fait une découverte qui changera le cours de sa vie. 30 ans plus tard, il deviendra milliardaire après avoir racheté McDonald’s et développé considérablement la chaîne.

McDonald’s, la chaîne de restauration rapide la plus célèbre au monde, a souvent été critiquée pour la précarité de ses emplois ou la qualité diététique de ses produits. Il n’en demeure pas moins que l’histoire de cette firme multinationale est une illustration parfaite de l’American Way of Life.

A l’origine, il y a les oubliés de l’histoire, les frères Richard et Maurice McDonald. Avant eux, leur père et son stand de hot dogs. Et après eux, l’ambitieux Raymond Albert Kroc, qui a senti la bonne odeur du burger et des dollars…

Cet homme d’affaires en milk-shakes rencontre les frères McDonald en 1954… et s’associe à eux pour faire entrer la franchise dans une autre dimension. En 1961, suite à plusieurs différends, il rachète la franchise pour 2,7 millions de dollars et se montre impitoyable en affaires : les deux frères peuvent garder leur premier restaurant, mais doivent changer de nom. Kroc ouvrira une nouvelle enseigne peu de temps après juste à côté. Les 1% de royalties convenues par une simple poignée de mains ne seront jamais redistribuées aux deux restaurateurs.

Découvrez le récit de l’ascension de Ray Kroc, visionnaire à l’origine d’une surprenante saga au cœur de l’Amérique des années 1950 et 1960, adeptes de nouveaux modes de restauration.