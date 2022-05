"Raw" de Zz Top arrivera le 22 juillet

Comme les onze autres titres de l’album live, et notamment " La Grange ", " Tube Snake Boogie " a été enregistré au Texas à Gruene Hall. Ce classique honky-tonk qui date de 1878, apparaît dans la bande-son du documentaire ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas. C’est en 1981 que ZZ TOP ‘intégrait à son album El Loco , et reste un de leurs morceaux préférés en concert.