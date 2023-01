Raves et sanctions : la différence de ton en Espagne, en Italie et en Belgique

Les événements qui se sont déroulés en Espagne rappellent ceux de Sombreffe où 4000 personnes ont fêté le Nouvel An lors d’une rave organisée dans un entrepôt désaffecté du parc d’activité économique du Bureau économique de la province de Namur. La fin n’a pas été aussi joyeuse qu’en Espagne car le propriétaire du site, soutenu par le bourgmestre de Sombreffe, compte porter plainte.

En Italie, le ton est bien plus grave. Le gouvernement de Giorgia Meloni est fermement décidé à lutter contre les raves. Pour son premier conseil de ministres, il a approuvé une réforme qui prévoit 10.000 euros d’amende et jusqu’à 6 ans de prison pour les organisateurs ou encore les promoteurs de raves qui, comme le soulève Moustique, "occasionnent 'l’invasion de terrains et d’édifices en présence de plus de 50 personnes' et sont susceptibles de provoquer 'des dangers pour la sécurité publique, l’ordre public ou la santé publique'."