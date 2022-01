Rattrapage : la comédie avec Jimmy Labeeu, Anthony Sonigo et Gaëlle Garcia Diaz débarque sur Tipik !

Délivrance : l’horrible période de blocus est enfin derrière vous (du moins jusqu’en juin #rabatjoie). Pour rester dans l’ambiance syllabus et plannings foireux, Tipik vous propose une comédie qui met en scène une séance d’examens de passage pour le moins spéciale : à comprendre déjantée. Ce samedi 19 janvier à 19h50, Rattrapage avec Jimmy Labeeu, Anthony Sonigo et Gaëlle Garcia Diaz (rien que ça!) sera sur vos écrans. A quoi devez-vous vous attendre ? On vous explique tout. Attention : certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public.

Réalisée en 2017 par Tristan Séguéla, la comédie Rattrapage a quelques airs du film US Projet X mais version frenchie. Il s’agit du deuxième métrage de Tristan Séguéla après 16 ans ou presque (2013). Pour ce second film, le réalisateur continue sur sa lancée en sondant les émois et anxiétés propres à l’adolescence dans une comédie totalement déjantée.