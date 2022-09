Raton laveur, opossum, fouine… Quand les nuisibles jouent les influenceurs

Sauvages, incontrôlables, impulsifs, très demandeurs en attention… Les "verminfluencers" n’ont rien pour plaire sur le papier. Pourtant, la magie opère grâce à leur étrangeté et leur cocasserie. Ils sont l’emblème de l’inadéquation sociale que ressentent beaucoup d’internautes dans un monde en perpétuel changement.

"On n’aime plus les animaux en peluche. On veut les bizarroïdes. On veut les blasés. On veut les exclus", comme l’avait expliqué Victoria Armour, une fan de Starfish l’opossum, au New York Times en 2019. Et dans quelques années peut-être, ces animaux délaissés deviendront aussi riches et célèbres que feu Grumpy Cat.