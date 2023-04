Rationnement en vue dans les supermarchés ?

Du coup, les clients pensent toute de suite à ceci : " Je pense qu’il y a pénurie, vu la guerre en Ukraine et donc, ils demandent cela afin que tout le monde puisse en avoir."

Colruyt rassure les consommateurs : "Pas de pénurie en vue, c’est juste une mesure préventive pour limiter la tension sur les flux logistiques."

Ils poursuivent l’explication : "Nous ne disposons pas de capacité de stockage importante dans les magasins. Pour certains produits, les prix sont actuellement très bas sur le marché. Chez Colruyt, nous garantissons à nos clients les prix les plus bas, ce qui fait que ces produits sont les moins chers chez nous. C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui, aujourd’hui, font de plus en plus attention aux prix."

Alors, il faut éviter que les rayons se vident : " Cependant, ces dernières semaines, nous avons également remarqué que les acheteurs et les revendeurs, qui achètent de gros volumes, s’en rendent compte et que, par conséquent, les rayons peuvent être temporairement vides. Nous voulons servir le plus grand nombre de clients possibles et leur permettre de profiter des produits aux prix les plus bas. C’est pourquoi nous limitons le nombre de pièces par client. "

Les clients visés sont ceux qui achètent de grandes quantités : " Nous sommes convaincus que cela ne posera aucun problème à la grande majorité de nos clients, car nous ne visons que les clients qui achètent de très gros volumes. "

Et il est vrai que les prix défient toute concurrence : la farine est à 0,35€ le kg (le rayon est vide), le sucre à 0,89€ et le sel à 0,29€ le kg. La chapelure à 1,88€/kg.

Certains professionnels viennent donc s’approvisionner ici car les prix sont plus bas que chez leurs grossistes. Beaucoup de boulangers nous l’ont confirmé. Un autre client s’inquiète, " Je ne comprends pas comment cela est possible…"

"Il est bien évidemment possible de réserver de plus grandes quantités auprès du magasin ou du service dédié aux clients professionnels pour ce qui est des revendeurs ou des associations mais il faut les réserver. " confirme Colruyt.

Et de rassurer encore et toujours : " Les clients n’ont donc pas à s’inquiéter : il y en aura toujours assez pour tout le monde. "