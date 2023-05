Ratchet et Clank débarquent sur PC en juillet

Ratchet and Clank: Rift Apart, le dernier épisode en date de la franchise signée Insomniac Games, sera prochainement disponible sur PC.

Sony et Insomniac ont confirmé la rumeur, en précisant que la version PC proposera "du ray-tracing avec différents niveaux de qualité, ainsi que des ombres par ray-tracing pour une lumière naturelle dans les zones extérieures. Le jeu prendra en charge les taux de rafraîchissement non verrouillés et inclura les dernières technologies d'upscaling qui améliorent les performances. Vous pourrez choisir entre NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS et Insomniac Games's Temporal Injection." Le jeu sera également compatible avec plusieurs formats d’écrans, à savoir 21:9; 32:9 et 48:9, pour les joueurs équipés de plusieurs moniteurs.

Le jeu sera disponible le 26 juillet, et rejoindra les autres titres PlayStation récemment portés sur PC, comme Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, God of War, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Last of Us Part 1 et Days Gone.

On croise les doigts pour que ce portage soit de qualité, contrairement au lancement catastrophique de The Last of Us Part 1 en mars dernier. D’autant que Rift Apart est un excellent titre qui vaut le détour.