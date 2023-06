Rassemblement du Vlaams Belang à Bruxelles : 3000 ou 1500 personnes présentes ? Retour sur cette énième guerre des chiffres

La police de la zone Bruxelles-Ixelles nous a expliqué comment elle était arrivée à ce dénombrement. Quand il s’agit d’une manifestation statique, la police dispose de "valeurs pivots" qui correspondent à certains lieux de la zone. "Par exemple, nous savons que tel ou tel espace peut accueillir x dizaines ou x centaines de personnes, entre tel et tel point", explique la cellule communication par e-mail.

"Ces premières estimations, sont ensuite mises en corrélation avec les images qui nous sont fournies par les drones engagés par nos services. Ces images de drones vont alors confirmer ou infirmer les premières estimations (notamment en permettant de déterminer la compacité de différents groupes de personnes)."

Une première étape qu’il est possible de reproduire partiellement soi-même via l’outil en ligne Mapchecking qui permet de tracer un polygone sur une carte de l’endroit en question. Nous avons fait l’exercice et dessiné la surface occupée sur base des images récoltées sur les réseaux sociaux, via les caméras RTBF et celles de l’agence Belga sur place.

D’après ces images, il est visible qu’un coin de la place est occupé par les installations du parti : un camion, un écran géant et la scène sont installés sur la partie sud-ouest de la place. Ainsi, la foule n’est agglomérée qu’à partir du poteau situé à quelques mètres du passage piéton.