Rassemblement devant le parlement bruxellois contre la hausse des loyers

"Avec l’explosion des prix de l’énergie, on est face à une situation complètement délirante. On se retrouve souvent à payer cher pour des bâtiments mal isolés" déplore Sarah, membre d’Action logement Bruxelles. "Les loyers ont rapidement augmenté ces quinze, vingt dernières années, beaucoup plus que les revenus. On est certes dans un pays de propriétaires mais, dans les villes, a fortiori à Bruxelles, 60% de la population est locataire." explique la militante.

Les participants à l’action ont déployé une banderole de 2017 portant l’inscription "panique au logement social : 43.435 familles en attente" qu’ils ont mis à jour avec le chiffre actuel de 52.000, en rouge. Plusieurs personnes ont également pris la parole devant les militants, notamment Olivier d’Action logement Bruxelles. "Le logement n’est pas une marchandise. L’État peut garantir un droit au logement et doit le faire. La rue tue. La misère et la pauvreté tue." a-t-il scandé. Plusieurs personnes rencontrant des problèmes liés à leur loyer ont ensuite témoigné de leur situation.