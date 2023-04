Rassemblement à Anderlecht pour réclamer de vraies personnes derrière les guichets des administrations

Les manifestants réclamaient des guichets ou à tout le moins un service téléphonique efficace et accessible à tous. "On n’est pas contre le numérique", assure Daniel Flinker de l’association Lire et Ecrire. "Mais la numérisation ne peut être imposée". Il faut une mise en place progressive et accompagnée, sinon les services publics deviennent inaccessibles et les personnes renoncent à entamer des démarches", ajoute sa collègue Iria Galvan. Les associations réclament à présent des modifications substantielles du texte de l’ordonnance. Plusieurs représentants des associations ont par ailleurs rencontré Fabrice Cumps, le bourgmestre d’Anderlecht : "Bien sûr, je suis conscient de cette fracture numérique, surtout dans les quartiers fragilisés de la commune. C’est pourquoi nous avons développé trois antennes de proximité, avec des agents d’accueil en chair et en os. Mais la numérisation des services publics n’est pas forcément un handicap. Elle apporte des solutions à de nombreux citoyens. Nous devons par contre nous assurer que personne ne reste au bord du chemin".