Rasmus Tiller remporte Dwars door het Hageland devant un trio belge

Rasmus Tiller (Uno-X) a remporté samedi la 8e édition d’À Travers le Hageland, épreuve cycliste 1.Pro. Au terme des 177 kilomètres parcourus entre Aerschot et Diest, le Norvégien de 26 ans s’est montré plus fort sur la Citadelle de Diest que ses compagnons d’échappée Stan Van Tricht et Florian Vermeersch. Yves Lampaert s’est classé 4e. Mathieu van der Poel, le grand favori, a été "éliminé" de la course à la victoire par un ennui mécanique.

Au palmarès, Tiller succède au Néerlandais Oscar Riesebeek. Tiller s’était déjà imposé dans cette course qui propose des portions de gravel en 2021. Il est désormais le seul à figurer à deux reprises au palmarès.



Le Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur en 2017, s’était présenté au départ en tant que grand favori, mais un problème mécanique a hypothéqué les chances du dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Ses équipiers ont bien tenté de le ramener à l’avant de la course. Mais ils ne sont pas parvenus à gagner leur bras de fer avec les Soudal-Quick Step, présents en nombre dans le groupe de tête.



Tiller s’est montré le plus solide dans le final. Il a pris quelques longueurs dans les forts pourcentages qui menaient au sommet de la Citadelle de Diest. Le Norvégien a frustré les Belges. Nos compatriotes ont trusté six places dans le Top 10, mais ils ont laissé la plus belle position au coureur d’Uno-X.