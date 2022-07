Raskin veut positiver malgré 5 buts encaissés en 2 matches : "Le coach sait ce qu’il fait, il faut continuer le travail"

Le Standard s’est incliné face à Genk ce dimanche (3-1) dans le cadre de la 2e journée de Pro League. Du côté liégeois, Eleven a tendu son micro à deux joueurs : Nicolas Raskin et Renaud Emond. "On a subi un peu en début de match, c’était difficile durant les 20 premières minutes" concède le médian du Standard, lucide après un début de match qui a vu Genk largement dominer. "On a eu quelques approximations derrière et cela s’est payé cash directement."

"Sur le terrain, à part sur leurs contre-attaques en première période, je n’ai pas trouvé qu’on était tant que cela en difficulté. Ils ont joué sur leurs points forts et sont passés à chaque fois. Ça a directement fait très mal" ajoute Raskin. "On n’a pas été assez efficace. On n’a pas été assez vers le but. Il faut continuer à travailler."

Que faut-il faire maintenant au Standard, pour stabiliser une défense qui a pris 5 buts en 2 rencontres. Passer à 5 derrière ? "Le coach sait ce qu’il fait" tempère Nicolas Raskin. "Il faut continuer le travail. On vient de jouer deux des meilleures équipes du championnat. Il faut croire en notre projet. On va travailler dur."

Reste maintenant si le projet Standard se fera avec Nicolas Raskin, dont le nom circule pour un départ. "On verra…" termine sobrement le joueur.

Son coéquipier de l’attaque, Renaud Emond, analyse le match sensiblement de la même manière. "Ils ont mis une grosse intensité en début de match et ont eu la chance de marquer deux buts rapidement. On revient au caractère pour faire 2-1 et sur l’action d’après on prend le troisième but. Ils ont été supérieurs au début du match", a concédé le Phénix.

Avant de conclure : "On a essayé de resserrer les boulons derrière en deuxième mi-temps pour ne plus encaisser. On a péché dans la dernière passe. On a mal joué les coups. On doit encore progresser. Mais ce n’est pas un match qui va tout changer. On savait que le programme était difficile. On va désormais avoir des matches qui sont plus à notre porter. Et là on verra où on se situera".